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٢٠‏/٠٦‏/٢٠٢١, ١٠:١٣ ص

شريط فيديو؛

رسم لوجه الشهيد الحاج قاسم سليماني ببصمات المشاركين في الانتخابات

رسم لوجه الشهيد الحاج قاسم سليماني ببصمات المشاركين في الانتخابات

رسم الشعب الایراني صورة الشهيد الحاج قاسم سليماني ببصماته ليعبر عن مشاركته في الانتخابات الايرانية.

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رمز الخبر 1915473
https://ar.mehrnews.com/news/1915473/

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