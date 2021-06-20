https://ar.mehrnews.com/news/1915473/ ٢٠/٠٦/٢٠٢١, ١٠:١٣ ص رمز الخبر 1915473 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٠/٠٦/٢٠٢١, ١٠:١٣ ص شريط فيديو؛ رسم لوجه الشهيد الحاج قاسم سليماني ببصمات المشاركين في الانتخابات رسم الشعب الایراني صورة الشهيد الحاج قاسم سليماني ببصماته ليعبر عن مشاركته في الانتخابات الايرانية. تحميل 8 MB رمز الخبر 1915473 کپی شد سمات قاسم سليماني الانتخابات الرئاسية الشعب الايراني محتوى ذات صلة اختيار "ابراهيم رئيسي" صفعة للمراهنين على المساومات سأبقى على العهد ولن أتوانى عن خدمة العشب روحاني: الشعب الإيراني تجاوز إلى الأبد المخططات والمطالب الظالمة والمفروضة لقوى الهيمنة
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