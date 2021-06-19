روحاني: الشعب الإيراني تجاوز إلى الأبد المخططات والمطالب الظالمة والمفروضة لقوى الهيمنة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال روحاني في بيان وجهه الى الشعب الايراني: تمثل مشاركة الشعب الملحمية والفريدة في واحدة من الأحداث السياسية والمصيرية الكبرى، عهدًا جديدًا مع تطلعات الإمام الخميني السامية وتلبية لنداء قائد الثورة وتجديدًا للعهد مع الشهداء الابرار الذين توحد ارواحهم الطاهرة دائما تاريخ الشعب الإيراني.

واعتبر رئيس الجمهورية ان مشاركة الشعب النشطة في الانتخابات قد سببت الندم وادخلت اليأس في نفوس الاعداء ومضمري السوء لايران الاسلامية.

واوضح ان الشعب الايراني اثبت مرة اخرى مسيرته في طريق التكامل والتدبير والحكمة والأمل بمستقبل مشرق واطهر أن هذا الشعب قد تجاوز إلى الأبد المخططات والمطالب الظالمة والمفروضة لقوى الهيمنة، وخرج دوما منتصرا وشامخا في مقارعة الاعداء في الداخل والخارج.

وتابع قائلا: مما لا شك فيه أن هذه المشاركة الحماسية والجديرة بالثناء من قبل الشعب الايراني الواعي في واحدة من أكثر المراحل التاريخية حساسية للوطن الإسلامي، لقد جعلت مهمة منتخب الشعب اكثر جسامة، ومن الاحرى أن يستخدم كل امكانيات البلاد الهائلة وخاصة النخب، لتلبية مطالب الشعب.

واعرب روحاني في الختام عن أمله في أن تحقق هذه المشاركة الملحمية، تطورًا وازدهارا للوطن الإسلامي أكثر من أي وقت مضى، وعزة وفخرا للشعب الايراني على مختلف الاصعدة الداخلية والخارجية.

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