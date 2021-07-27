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٢٧‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٥:١٤ م

شريط فيديو؛

استعراض بحري روسي بمشارکة سفينة إيرانية

استعراض بحري روسي بمشارکة سفينة إيرانية

أقيم العرض البحري الروسي في خليج فنلندا بمشاركة 54 سفينة بحرية من دول إيران والهند وباكستان.

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رمز الخبر 1916474
https://ar.mehrnews.com/news/1916474/

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