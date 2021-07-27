https://ar.mehrnews.com/news/1916474/ ٢٧/٠٧/٢٠٢١, ٥:١٤ م رمز الخبر 1916474 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٧/٠٧/٢٠٢١, ٥:١٤ م شريط فيديو؛ استعراض بحري روسي بمشارکة سفينة إيرانية أقيم العرض البحري الروسي في خليج فنلندا بمشاركة 54 سفينة بحرية من دول إيران والهند وباكستان. تحميل 9 MB رمز الخبر 1916474 کپی شد سمات استعراض بحري روسيا ايران الهند باكستان محتوى ذات صلة بوتين يحضر العرض العسكري بمناسبة عيد البحرية الروسية يوم 25 يوليو ايران ستشارك في مراسم الاستعراض البحري الروسي يوم الاحد القادم اقامة عرض بحري روسي كبير بحضور سفن إيرانية
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