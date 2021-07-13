اقامة عرض بحري روسي كبير بحضور سفن إيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن سبوتنيك، أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أعلن عن إقامة عرض بحري كبير بحضور سفن إيرانية.

وبحسب التقرير، قال وزير الدفاع الروسي عن العرض: "للمرة الخامسة على التوالي في التاريخ المعاصر، سيقام هذا العرض بمناسبة الذكرى الـ 325 لتأسيس البحرية الروسية. ستشارك في هذا العرض قوات من جميع أساطيل وأسراب "الجيش الروسي". بالإضافة إلى ذلك، ستشارك في العرض طائرات لوجستية جوية خاصة، وسفن، بالإضافة إلى زوارق أمن الحدود.

وفقاً لوزير الدفاع الروسي، ستشارك 54 سفينة حربية وغواصة، بما في ذلك سفن من إيران والهند وباكستان، في العرض الدولي الذي سيبدأ رسمياً في 25 يوليو.

وبحسب شويغو، سيشارك في العرض البحري أكثر من 400 جندي و 48 طائرة مقاتلة وطائرة هليكوبتر عسكرية.

جدير بالذكر أن الجولة الأولى من التدريبات العسكرية للمشاركين في العرض البحري قد أجريت الأسبوع الماضي في المياه المفتوحة لخليج فنلندا. /انتهى/