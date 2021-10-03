إيران لاتبحث عن التوتر فی المنطقة /اذا تعرض الامن القومي للخطر سيكون الرد حاسما

يمكننا القول إن ما يحدث هذه الأيام على حدود إيران مع أذربيجان هو برنامج وسيناريو مخطط لهما من قبل، كما ان بعض الأطراف الثالثة تحاول استفزاز علي اف وإثارة التوتر، وهذه ليست صدفة.