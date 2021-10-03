إيران لاتبحث عن التوتر فی المنطقة /اذا تعرض الامن القومي للخطر سيكون الرد حاسما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان إيران لاتبحث عن توتر في المنطقة ومناوراتها العسكرية مستمرة في شمال غرب البلاد .
واذا تعرض الامن القومي الايراني للخطر سيكون الرد حاسما تجاه الاعداء.
/انتهى/
يمكننا القول إن ما يحدث هذه الأيام على حدود إيران مع أذربيجان هو برنامج وسيناريو مخطط لهما من قبل، كما ان بعض الأطراف الثالثة تحاول استفزاز علي اف وإثارة التوتر، وهذه ليست صدفة.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان إيران لاتبحث عن توتر في المنطقة ومناوراتها العسكرية مستمرة في شمال غرب البلاد .
واذا تعرض الامن القومي الايراني للخطر سيكون الرد حاسما تجاه الاعداء.
/انتهى/
تعليقك