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٠٣‏/١٠‏/٢٠٢١, ٣:٥٣ م

رئيس تحرير القسم الدولی لوكالة مهر في حوار مع الميادين؛

إيران لاتبحث عن التوتر فی المنطقة /اذا تعرض الامن القومي للخطر سيكون الرد حاسما

إيران لاتبحث عن التوتر فی المنطقة /اذا تعرض الامن القومي للخطر سيكون الرد حاسما

يمكننا القول إن ما يحدث هذه الأيام على حدود إيران مع أذربيجان هو برنامج وسيناريو مخطط لهما من قبل، كما ان بعض الأطراف الثالثة تحاول استفزاز علي اف وإثارة التوتر، وهذه ليست صدفة.     

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وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان إيران لاتبحث عن توتر في المنطقة ومناوراتها العسكرية مستمرة في شمال غرب البلاد .

واذا تعرض الامن القومي الايراني للخطر سيكون الرد حاسما تجاه الاعداء.

/انتهى/

رمز الخبر 1918527
https://ar.mehrnews.com/news/1918527/

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