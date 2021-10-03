التدخل الأجنبي لا يثمر سوى الاذى والانقسام وعلى دول الجوار الحيطة والحذر/تسجيل 217 حالة وفاة بكورونا

شمخاني: التدخل الأجنبي لا يثمر سوى الاذى والانقسام وعلى دول الجوار الحيطة والحذر

اكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، ان أي تدخل اجنبي لا يثمر إلا الاذى والانقسام، داعياً دول الجوار لليقظة وتوخي الحذر.

رئيسي: أولوية تسريع عملية تطعيم جميع الطلاب/ قيود ذكية ستحل محل الإغلاق العامّ

صرح الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي بان القيود الذكية ستحل بالتدريج محل الاغلاق العامّ مؤكدا على ضرورة تطعيم الاطفال التلامذة فوق 12 عاما على وجه السرعة.

بموجب قرار من "خرازي"؛ تعيين كبير المفاوضين الإيرانيين السابق أمينا للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية

بموجب قرار من رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية "كمال خرازي"، جرى تعيين مساعد الخارجية الايرانية السابق للشؤون السياسية عباس عراقجي امينا للمجلس.

بحضور قائد الدفاع الجوي للجيش؛ الجيش الإيراني يسدل الستار عن رادار "هرمز" ونظام "شمس" للمحاكاة

جرى صباح يوم السبت مراسم إزاحة الستار عن رادار "هرمز" ونظام "شمس" للمحاكاة بحضور قائد الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد.

عبر تغریدة له؛ خطيب زادة ينشر تقريراً حول زيارته إلى فرنسا

نشر المتحدث باسم الوزارة الخارجية الايرانية تقريرا عن زيارته لفرنسا.

الصحة الايرانية: تسجيل 217 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية عن تسجيل 10 ألفا و 135 إصابة و217حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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