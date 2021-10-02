الرئيس الاذربيجاني يؤكد على دعمه للتعاون مع ايران وروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس جمهورية اذربيجان، إلهام علييف، اكد في مقابلة مع احدى وسائل الاعلام الاسبانية على التعاون مع دول المنطقة، بما في ذلك إيران وروسيا.

ورد إلهام علييف خلال مقابلة مع شبكة "افا" الاسبانية على سؤال حول امكانية التعاون الاقليمي الفاعل بين دول القوقاز الجنوبي الثلاثة وجاراتها الثلاثة ايران وروسيا وتركيا قائلاً: "نعم اننا ندعم اقتراح الرئيس التركي بشأن منصة التعاون الإقليمي هذه اي مجموعة 3 + 3 وبالطبع ان أرمينيا، لم ترد بعد، ولكننا ندعم بالكامل، وستكون مهمة جداً ليس فقط للتسوية بعد الحرب، ولكن ايضا لتنمية المنطقة بشكل عام لانه إذا تمكنا من انشاء هذا الشكل من التعاون بين الدول الست في المنطقة.

وسيشكل ذلك ضمانة اساسية لمنع اي عداء جديد وعاملا مهما للتعاون الإقليمي وسيجلب العديد من الفوائد و بسبب فتح الاتصالات، التي تدعمها جمهورية أذربيجان بقوة وصولا الى تعزيز التجارة بين دول المنطقة على الفور وتوفير عشرة الاف فرصة عمل جديدة بمجرد فتح الاتصالات ولكن إذا عززنا التجارة المتبادلة، وإذا ركزنا على الديناميكيات الايجابية، فإن منطقتنا ستتغير من منطقة توتر إلى منطقة استقرار وسلام".

وحول الاجتماع مع رئيس وزراء ارمينيا، قال علييف: "كما ذكرت سابقاً، نحن مستعدون وفي الحقيقة بدأنا المفاوضات والاتصالات وهناك إطار للتعاون على مستوى مساعدي رؤساء وزراء جمهورية اذربيجان وارمينيا وروسيا"./انتهى/