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٠٣‏/١١‏/٢٠٢١, ٢:٤٧ م

شريط مصور؛

مشاهد لمطاردة قوات حرس الثورة للسفينة الأميركية في بحر عمان/ بالفيديو

مشاهد لمطاردة قوات حرس الثورة للسفينة الأميركية في بحر عمان/ بالفيديو

احبطت القوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية محاولة قرصنة اميركية لسرقة شحنة من النفط الايراني في مياه بحر عمان.

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رمز الخبر 1919477
https://ar.mehrnews.com/news/1919477/

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