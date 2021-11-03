https://ar.mehrnews.com/news/1919477/ ٠٣/١١/٢٠٢١, ٢:٤٧ م رمز الخبر 1919477 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٠٣/١١/٢٠٢١, ٢:٤٧ م شريط مصور؛ مشاهد لمطاردة قوات حرس الثورة للسفينة الأميركية في بحر عمان/ بالفيديو احبطت القوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية محاولة قرصنة اميركية لسرقة شحنة من النفط الايراني في مياه بحر عمان. تحميل 2 MB رمز الخبر 1919477 کپی شد محتوى ذات صلة الحرس الثوري يحبط عملية أمريكية في بحر عمان لقرصنة النفط الإيراني تصدي حاسم من قبل بحرية الحرس الثوري للسفينة الأمريكية سمات اميركا الحرس الثوري ناقلة النفط الايرانية
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