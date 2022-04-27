صحيفة "طهران تايمز" تستضيف أول حدث تحت عنوان "تذكّر فلسطين"

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن صحيفة "طهران تايمز" _باعتبارها أول صحيفة دولية في إيران_ ستستضيف أول حدث لها على الإنترنت بعنوان "تذكّر فلسطين"، وسيركز الحدث على جوانب مختلفة من القضية الفلسطينية باعتبارها القضية الأولى في العالم الإسلامي.

وسيقام هذا الحدث لإحياء ذكرى المقاتلين الفلسطينيين الشجعان وكذلك الأحرار في جميع أنحاء العالم الذين يأخذون قضية الظلم ضد الفلسطينيين على محمل الجد، كما يبحث الحدث في جوانب مختلفة من الانتفاضة، فضلا عن قضية انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين.كما سيرفع الحدث الوعي بمحنة الفلسطينيين الذين ااحتل الكيان الصهيوني أراضيهم بعد الحرب العالمية الثانية.

وسيقام الحدث، يوم الجمعة ، 29 أبريل ، تزامنا مع اليوم العالمي للقدس، وينتهي في 15 مايو"يوم النكبة".

/انتهى/