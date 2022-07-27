https://ar.mehrnews.com/news/1925501/ ٢٧/٠٧/٢٠٢٢, ٣:١٣ م رمز الخبر 1925501 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٧/٠٧/٢٠٢٢, ٣:١٣ م شريط فيديو؛ مرقد الإمام الحسين (عليه السلام) يستعد لاستقبال المعزين في شهر محرم يستعد مرقد الإمام الحسين (عليه السلام) لحضور المعزين من کافة انحاء العالم مع اقتراب شهر محرم الحرام. تحميل 4 MB رمز الخبر 1925501 کپی شد محتوى ذات صلة العزاء على أباعبدالله الحسين (ع) في مرقد السيد معصومة (ع) / صور الليلة الخامسة من محرم في هيئة موج الحسين (ع) في طهران /صور تقرير مصور عن مراسم احياء اربعينية الامام الحسين (ع) في مرقد عبدالعظيم الحسني سمات ضريح الامام الحسين ع مدينة كربلاء شهر محرم
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