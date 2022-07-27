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٢٧‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٣:١٣ م

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مرقد الإمام الحسين (عليه السلام) يستعد لاستقبال المعزين في شهر محرم

مرقد الإمام الحسين (عليه السلام) يستعد لاستقبال المعزين في شهر محرم

يستعد مرقد الإمام الحسين (عليه السلام) لحضور المعزين من کافة انحاء العالم مع اقتراب شهر محرم الحرام.

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رمز الخبر 1925501
https://ar.mehrnews.com/news/1925501/

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