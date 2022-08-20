https://ar.mehrnews.com/news/1926035/ ٢٠/٠٨/٢٠٢٢, ٤:٣٨ م رمز الخبر 1926035 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٠/٠٨/٢٠٢٢, ٤:٣٨ م فيديو؛ فيضانات وأمطار غزيرة بالمدينة المنورة صرحت وسائل إعلام سعودية أن مناطق مختلفة من السعودية وخاصة المدينة المنورة شهدت أمطارًا غزيرة وفيضانات. تحميل 14 MB رمز الخبر 1926035 کپی شد محتوى ذات صلة فيضانات في مدينة بندر عباس / صور فيضانات وانهيارات أرضية في شمال الصين والفلبين/ بالصور فيضانات أوروبا: صور دمار ومعاناة في ألمانيا وبلجيكا سمات السعودية المدينة المنورة فيضانات
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