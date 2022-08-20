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٢٠‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٤:٣٨ م

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فيضانات وأمطار غزيرة بالمدينة المنورة

فيضانات وأمطار غزيرة بالمدينة المنورة

صرحت وسائل إعلام سعودية أن مناطق مختلفة من السعودية وخاصة المدينة المنورة شهدت أمطارًا غزيرة وفيضانات.

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رمز الخبر 1926035
https://ar.mehrnews.com/news/1926035/

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