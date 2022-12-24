جرائم تهز المجتمع السعودي و مؤشرات علی احتمال الانفجار الاجتماعي والسياسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اهتز الشارع السعودي بعدما تداول مغردون عبر مواقع التواصل أنباء عن جرائم خلال يومين في المملكة مثل حادثة حرق مواطن في جدة؛ و حادثة انتحار فتاة في جامعة نورة؛ وايضا حادثة دهس بغرض السطو في المنطقة الشرقية.

واشار المغردون الى أن هناك حالة رعب تام، وخوفا لدى المواطنين في السعودية نتيجة فقدان الامن. ولا يزال الغموض يلف قصة انتحار إحدى الطالبات في جامعة نورة، كما لم تصرح الجامعة أو أي جهة معينة إلى الآن عن التفاصيل وما إذا كان انتحارًا أو أمرًا مفتعلًا أو حادثا.

فيما الجريمة المروعة لوفاة مواطن حرقا في سيارته على يد صديقه في جدة؛ لا تزال مثار اهتمام الشارع السعودي بعد تداول مقطع فيديو لصراخ الضحية بعد تعرضه للحرق وسط غضب الشارع السعودي، ومطالبته بأشد العقوبة على الجناة، بحسب ما تداوله نشطاء وسائل التواصل تحت وسم #بندر _القرهدي عبر منصة "تويتر".

كما نشرت العديد من حسابات مواقع التواصل خبر دهس بغرض السطو في المنطقة الشرقية وإحداث بلطجة بالمكان المشار إليه؛ فقد أسهمت الاختلالات الهيكلية والأزمات المزمنة في السعودية بفعل غياب الأمن إلى تعثر وانهيار شبكات الحماية الاجتماعية، وخطط الاستجابة الطارئة.

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