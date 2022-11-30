https://ar.mehrnews.com/news/1928380/ ٣٠/١١/٢٠٢٢, ٣:٠٦ م رمز الخبر 1928380 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٣٠/١١/٢٠٢٢, ٣:٠٦ م شريط فيديو؛ کیف تم اعادة فتح مرقد السیدة زینب (س) علی ید الشهيد الحاج قاسم سليماني فيديو نادر للشهيد الحاج قاسم سليماني و هو یقوم باعاده فتح مرقد السیدة زینب (س) بعد فك الحصار عنها. تحميل 1 MB تحميل 1 MB رمز الخبر 1928380 کپی شد محتوى ذات صلة إستشهاد إمام و خطيب الحوزة العلمية الزينبية في دمشق وصية الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني عملية استانا؛ إرث الشهيد الحاج قاسم سليماني سمات الحاج قاسم سليماني فيلق القدس قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني سوريا الجماعات التكفيرية السيدة زينب مقام السيدة زينب (س)
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