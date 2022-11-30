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٣٠‏/١١‏/٢٠٢٢, ٣:٠٦ م

شريط فيديو؛

کیف تم اعادة فتح مرقد السیدة زینب (س) علی ید الشهيد الحاج قاسم سليماني

کیف تم اعادة فتح مرقد السیدة زینب (س) علی ید الشهيد الحاج قاسم سليماني

فيديو نادر للشهيد الحاج قاسم سليماني و هو یقوم باعاده فتح مرقد السیدة زینب (س) بعد فك الحصار عنها.

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رمز الخبر 1928380

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