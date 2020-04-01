  1. الفيديو
٠١‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٩:٥٦ ص

شريط مصور

وصية الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني

وصية الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للوصية الفريق الشهيد قاسم سليماني باللغة العربية.

تحميل 47 MB

رمز الخبر 1903125

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