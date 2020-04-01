https://ar.mehrnews.com/news/1903125/ ٠١/٠٤/٢٠٢٠ ٩:٥٦ ص رمز الخبر 1903125 الفيديو الفيديو ٠١/٠٤/٢٠٢٠ ٩:٥٦ ص شريط مصور وصية الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للوصية الفريق الشهيد قاسم سليماني باللغة العربية. تحميل 47 MB رمز الخبر 1903125 سمات قاسم سليماني وصية قاسم سليماني ايران مطالب مرتبط رسم وجه الشهيد الفريق قاسم سليماني في برنامج "عصر جديد" للمواهب/فيديو امرأة بحرينية تتحدث عن معاناة العالقين في مطار مسقط عظمة المناجاة الشعبانية في كلمات الإمام الخميني(قده) "مهر" تطلق وسم "السين الثامنة" للشهيد سليماني ضمن سفرة "السبع سينات"
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