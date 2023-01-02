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٠٢‏/٠١‏/٢٠٢٣, ١١:٠٢ ص

شريط فيديو...الشمري يروي ذكريات من الحاج قاسم سليماني في ساحة محاربة داعش

شريط فيديو...الشمري يروي ذكريات من الحاج قاسم سليماني في ساحة محاربة داعش

يروي المتحدث باسم حركة النجباء نصر الشمري ذكريات من الحاج قاسم سليماني في ساحة محاربة داعش في العراق.

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رمز الخبر 1929388

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