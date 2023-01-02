https://ar.mehrnews.com/news/1929388/ ٠٢/٠١/٢٠٢٣, ١١:٠٢ ص رمز الخبر 1929388 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٠٢/٠١/٢٠٢٣, ١١:٠٢ ص شريط فيديو...الشمري يروي ذكريات من الحاج قاسم سليماني في ساحة محاربة داعش يروي المتحدث باسم حركة النجباء نصر الشمري ذكريات من الحاج قاسم سليماني في ساحة محاربة داعش في العراق. تحميل 13 MB رمز الخبر 1929388 کپی شد محتوى ذات صلة اللواء صفوي: اغتيال الفريق سليماني كان أكبر خطأ استراتيجي للأمريكيين الخارجية الإيرانية: جريمة أمريكا باغتيال الشهيد سليماني كانت مثال واضح على اجراء إرهابي كنعاني: نبض المقاومة حاليا ينبض أكثر من يوم استشهاد قادة النصر ورفاقهما أمين عام "سرايا الخراساني": تعاون إيراني-عراقي لاجل فك رموز ملف جریمة اغتیال قادة النصر الشهيد سليماني ودوره في نصرة سوريا... من بداية الازمة إلى انتصارها على الحرب الكونية العميد أشتياني: الثأر لدم الشهيد سليماني على جدول الأعمال الدائم لقواتنا المسلحة سمات نصر الشمري حركة النجباء قاسم سليماني رجل المیدان
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