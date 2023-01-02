كنعاني: نبض المقاومة حاليا ينبض أكثر من يوم استشهاد قادة النصر ورفاقهما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عشية الذكرى الثالثة لاغتيال الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني، على صفحته الشخصية عبر موقع تويتر: ثلاث سنوات مرت على الفعل المخزي الذي ارتكبته امريكا لاغتيال قائد مكافحة الإرهاب.

وتابع ان التشييع الرائع لهؤلاء الشهداء وخاصة الشهيد سليماني يدل على ان الحاج قاسم على قيد الحياة. نبض المقاومة ينبض أكثر من أي وقت مضى حتى من يوم اغتيال الشهيد ورفاقه في ثالث من يناير عام 2020 وهي تسعى إلى معاقبة قتلة هذا المحارب المناهض للإرهاب.

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