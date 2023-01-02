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٠٢‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٩:٣٦ ص

كنعاني: نبض المقاومة حاليا ينبض أكثر من يوم استشهاد قادة النصر ورفاقهما

كنعاني: نبض المقاومة حاليا ينبض أكثر من يوم استشهاد قادة النصر ورفاقهما

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، عشية الذكرى الثالثة لاغتيال الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني: إن نبض المقاومة ينبض أكثر من أي وقت مضى حتي من يوم اغتيال الشهيد ورفاقه في ثالث من يناير عام 2020 وهي تسعى إلى معاقبة قتلة هذا البطل المناهض للإرهاب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عشية الذكرى الثالثة لاغتيال الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني، على صفحته الشخصية عبر موقع تويتر: ثلاث سنوات مرت على الفعل المخزي الذي ارتكبته امريكا لاغتيال قائد مكافحة الإرهاب.

وتابع ان التشييع الرائع لهؤلاء الشهداء وخاصة الشهيد سليماني يدل على ان الحاج قاسم على قيد الحياة. نبض المقاومة ينبض أكثر من أي وقت مضى حتى من يوم اغتيال الشهيد ورفاقه في ثالث من يناير عام 2020 وهي تسعى إلى معاقبة قتلة هذا المحارب المناهض للإرهاب.

/انتهى/

رمز الخبر 1929382

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