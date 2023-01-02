الشهيد سليماني ودوره في نصرة سوريا... من بداية الازمة إلى انتصارها على الحرب الكونية

وكالة مهر للأنباء، جواد فراهاني- مضت ثلاثة سنوات على الجريمة البشعة التي ارتكبت امريكا ضد بطل مكافحة الارهاب والاستكبار العالمي اللواء الشهيد قاسم سليماني الذي بذل جل عمره في طريق مكافحة الظلم والنكران على درب مولاه الامام الحسين عليه السلام، والرجل الذي اربك بشجاعته وعبقريته العسكريه ونضاله المستمر دعائم القوى الاستكبارية وادواتها الارهابية بما فيها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والتنظيمات الارهابية في المنطقة؛ بحيث شارك في عمليات تحرير الاراضي السورية والعراقية من سيطرة الجماعات الارهابية وقاد العمليات حتى تطهير هذه الاراضي الاسلامية من دنس هذه الشجرة الخبيثة الملعونة، والقدرة التي تمتّع بها الحاج قاسم في تنسيق وإدارة معركة الدعم في العراق وفي سوريا ضد داعش، شكّلت إنجازاً تاريخياً تجاوز كلّ الحسابات والمعادلات التقليدية، تبعاً لتاريخ المعارك والحروب وعندما رأت الولايات المتحدة انها خسرت وافقدت احد اهم ادواتها القذرة لتحقيق مصالحها الاستعمارية ومصالح الكيان الصهيوني غيرالشرعية، خططت لعملية اغتيال جبان وبغيض ضد هذا الرقم الصعب في مجال مكافحة الارهاب ورفاقه الشجعان خاصة القائد ابومهدي المهندس.

الفريق الشهيد قاسم سليماني دعم طوال عمره فصائل المقاومة في مختلف بلدان المنطقة من فلسطين إلى لبنان ومن هنا الى سوريا والى العراق والى اليمن، حيث لعب دورا كبيرا في تجهيز الفصائل الفلسطينية بالمعدات والتقنييات في وجه العدو الصهيوني حسب ما تؤكدها هذه الفصائل وكان له السهم الاكبر في تحرير الاراضي السورية والعراقية عندما كان قد سيطر عليها الارهاب الصهيو الامريكي ودمر بناها التحتية وقتل مئات الاف الابرياء من الاطفال والنساء وشرد الملايين منهم ونشر الرعب والخوف بينهم. لنتعرف اكثر فاكثر على ما قام به الفريق الشهيد سليماني و رفاقه خدمة للبشرية وحبا لله، سنسلط الضوء في هذا التقرير على بطوليات الشهيد في سوريا ودوره في تحرير اراضيها من سيطرة الجماعات الارهابية، وفقا لما افاده التقارير المختلفة الصحفية والامنية والسياسية.

** بدء مهمة الشهيد سليماني ومقترح "قوات الدفاع الوطني"

بدأ دور الفريق الشهيد سليماني الاساسي في محاربة الارهاب في سوريا بعد ان قام بتسليم مقترح حرس الثورة الاسلامية لتعاون البلدين في مجال مكافحة الارهاب إلى القيادة السورية في دمشق، بحيث اقترح الفريق سليماني تشكيل قوات الدفاع الوطني السورية إلى قيادتها في اطار منظمة الدفاع الوطني لمشاركتهم في الدفاع عن المدن والقرى وشاحنات البضائع الاساسية تجاه هجمات الجماعات الارهابية بشكل منتظم بعد تلقهيم التدريبات الضرورية وتقييم قدراتهم من قبل الجيش السوري.

ورحبت القيادة السورية من هذا المقترح ووجهت القيادة العسكرية لتشكيل هذه القوات. وفي المقابل ابلغ الفريق سليماني موافقة حرس الثورة الاسلامية مع توفير الاحتياجات المالية والعسكرية اللازمة لتشكيل هذه القوات إلى القيادة السورية.

** تنسيق "روسي-ايراني" في الشأن السوري

وتم تكليف الشهيد سليماني من قبل قائد الثورة الإسلامية والمجلس الأعلى للأمن القومي الايراني بالسفر إلى موسكو والتباحث مع القيادة السياسية والعسكرية لروسيا بشأن تنفيذ الخطة التي اتفق عليها محور المقاومة للتدخل العسكري فيها لدعم الجيش السوري في حربه ضد الارهاب، الأمر الذي كان سیقلب موازين القوى لصالح سوريا وكان ضروريا من أجل الانتصار على القوى التكفيرية الإرهابية وأنصارها المتغطرسين والصهاينة".

والتقى الفريق سليماني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقدم له رسالة من قائد الثورة الاسلامية كان قد اعلن فيها بان الحاج قاسم مكلف من القيادة الايرانية بالتعاون والتنسيق مع روسيا في الشأن السوري. فنجح سليماني في مهمته لاقناع بوتين حول الخطورة التي تهدد المنطقة و كذلك روسيا حال انتصار التنظيمات الارهابية في سوريا فاذن مساندة الحكومة السورية امر ضروري و لازم.

** دور سليماني في منع شن حرب امريكية على سوريا

بينما كانت امريكا تخطط لشن حرب ضد الجيش السوري و الحكومة السورية بحجة استخدام السلاح الكيميائي من قبل الحكومة السورية، فوجهت ايران على لسان الفريق قاسم سليماني انذارا للولايات المتحدة ولكل من يريد شرا بسورية بانه سيكون الخاسر و قواته و قواعده ستكون هدفا لدول محور المقاومة، حیث اظهر الشهيد سليماني على شاشة وسائل الاعلام المقاوم خرائط للقواعد التي تتواجد فيها القوات الامريكية في المنطقة والتي ستتعرض لضربات زلزالية في حال اقدمت امريكا على ضرب سوريا او شنت حربا.

يجب ان تعلم امريكا ان حلفاء سوريا لن يقفوا مكتوفي الايدي في حال ارتكتبت خطأً

وقال: "يجب ان تعلم امريكا ان حلفاء سوريا لن يقفوا مكتوفي الايدي في حال ارتكتبت خطأً." فكان للموقف الايراني الحازم في وجه اي حرب امريكية ضد سوريا والذي اعلنته القيادة الايرانية وتحذيرات الشهيد سليماني والتدخل الروسي الدبلوماسي في نزع السلاح الكيميائي من سوريا دور فعال في تراجع الولايات المتحدة من قرارها لشن الحرب او الضربة العسكرية ضد سوريا".

** الدور الاساسي للشهيد سليماني في جنوب سوريا

قدم الفريق سليماني خطة "اخراج الحي من الميت" بهدف تقوية محور المقاومة في جنوب سوريا بتوجيه ضربة لرأس الحرب الكونية ضد سوريا وهو الكيان الصهيوني والتنسيق مع الجيش السوري وقوات المقاومة في طريق تنفيذها وكان الاتفاق بتشكيل خلية من المناضلين للقيام بعمليات في الجولان المحتل ضد القوات الصهيونية وترأس المجاهد الشهيد سمير القنطار هذا التشكيل وبدأت اولى اعمالها القتالية في المناطق المتاخمة للحدود مع الجولان ضد القوات الصهاينة باطلاق الصواريخ و القذائف مما اثار الرعب في الكيان الصهيوني وشعر بخطورة ما يقوم به القنطار و سليماني و حزب الله، فاذن قام بالتخطيط لاغتيال الشهيد سمير القنطار.

وشارك القائد سليماني و المستشارون الايرانيين مع القوات السورية و حزب الله و بقية الحلفاء مع بداية عام 2015 في المعارك التي جرت في القنيطرة ودرعا وريف دمشق ضد التنظيمات الارهابية التي كانت تتلقى الدعم المباشر من قبل الكيان الصهيوني، حيث كان لهذه المشاركة وقع الصاعقة على الكيان الصهيوني وامريكا بانتصارات كبيرة على التنظيمات الارهابية. ووفقا لما اعلنته وسائل الاعلام الغربية أنذاك، ان الفريق سليماني كان يتابع في جنوب سوريا اربعة اهداف هي تحصين العاصمة السورية دمشق من التنظيمات الارهابية، والسيطرة على الحزام الامني حول الجولان السوري المحتل، وفتح الخاصرة الشرقية، والتصدي لخطة امريكا وافشالها في تدريب التنظيمات الارهابية المعارضة المسلحة في الاردن و داخل سوريا.

ومن ناحيةٍ أخرى، قاد الحاج قاسم معركة الثبات في مربّع السيدة زينب جنوب دمشق. كانت هذه المنطقة تتّسم ببعدٍ ديني هامٍّ بالنسبة لمحور المقاومة، بالإضافة إلى أنها نقطةٌ حيويةٌ لحماية جنوب وجنوب غرب العاصمة دمشق من اتجاه الجنوب السوري وتأثيرات الدعم الإسرائيلي والعربي للمسلحين الإرهابيين.

** قاسم سليماني ومعارك حلب وشمال سوريا

شارك الشهيد سليماني والمستشارون الايرانيين مع الجيش السوري وحزب الله في معارك شمال حلب في شباط وآذار عام 2015 لفك الطوق عن مدينة حلب و تحرير شمالها من سيطرة التنظيمات الارهابية وفك الحصار الظالم عن مدينتي نبل والزهراء اللتين كانتا تعانيان من حصار شديد فرضت العصابات الارهابية عليها و منعت عنهما الدواء والغذاء وتلقي عليها مئات الصواريخ والقنابل مما ادى الى استشهاد العشرات من الاطفال والنساء والخراب و الدمار في المدينة.

أدى الحاج قاسم دورا بارزا في تحرير هذه المناطق وتحرير مدينة حلب التي كان قد دخل فيها الالاف من الارهابيين من الاراضي التركية والذي كان من اهم واصعب عمليات التحرير في الاراضي السورية المحتلة من قبل التنظيمات الارهابية

أدى الحاج قاسم دورا بارزا في تحرير هذه المناطق وتحرير مدينة حلب التي كان قد دخل فيها الالاف من الارهابيين من الاراضي التركية والذي كان من اهم واصعب عمليات التحرير في الاراضي السورية المحتلة من قبل التنظيمات الارهابية. ومن التصاريح القليلة للجنرال سليماني الذي شارك و قاد معارك تحرير حلب الغربي و الجنوبي، وريف ادلب الشرقي الجنوبي، ان ايران تقف بحزم وقوة الى جانب سوريا والعراق في حربهما ضد الارهاب من اجل الحفاظ على الاستقلال وحماية اراضيها من الاحتلال والارهاب والتجزئة والتقسيم والخطر الذي يهدد العالم الاسلامي هو من الكيان الصهيوني الذي يملك مايزيد على 300 رأس نووي.

وأما مناورة ربط حلب بحماه عبر طريق أثريا - خناصر، فقد أمّنت الحماية لنقطة الارتكاز الحيوية للجيش العربي السوري في الأحياء الغربية لحلب، وأسّست لاحقاً لمعركة تحرير حلب وأريافها، إضافةً إلى كونها مناورة مفصلية في عملية الدفاع والتحرير، تحت الإشراف المباشر للحاج قاسم، عبر وحداتٍ من محور المقاومة وبالتحديد من حزب الله.

وفي هذا المضمار، تجدر الإشارة إلى الدور المحوري للشهيد الحاج قاسم في إدارته المباشرة لمعركة الكليات الحربية جنوب غرب مدينة حلب، والتي كانت أيضاً مفصليةً في التأسيس لتحرير مدينة حلب وأريافها لاحقاً. وصوره الموثقة بين مقاتلين في الخطوط الأمامية وعلى جبهات المواجهة بين خان طومان وخلصة وتل العيس والراشدين، تؤكد إشرافه المباشر ميدانياً في بقعة المواجهة الأعنف في الشمال السوري.

** اللواء سليماني وتحرير الغوطة الشرقية

نتيجة المعارك الباسلة التى خاضها الجيش السوري والحلفاء من المستشارين الايرانيين وعلى رأسهم اللواء سليماني، خرجت عناصر التظيمات الارهابية من الغوطة الشرقية ذليلة مهزومة

شارك الشهيد سليماني والمستشارون العسكريين الايرانيين في الجيش السوري والحلفاء في تحرير الغوطة الشرقية من التنظيمات الارهابية خاصة من "جيش الاسلام" المدعوم عسكريا وماليا من السعودية ومن جبهة النصرة ومن فيلق الرحمن وغيرها في شهري شباط وآذار 2018 والتي كانت تهدد العاصمة بالقصف المستمر والمدنيين حيث ادت الى استشهاد العشرات منهم في دمشق، كما كان وكرا للجواسيس والمرتزقة من الصهاينة والامريكيين والسعوديين والقطريين والاتراك.

ونتيجة المعارك الباسلة التى خاضها الجيش السوري والحلفاء من المستشارين الايرانيين وعلى رأسهم اللواء سليماني، خرجت عناصر التظيمات الارهابية من الغوطة الشرقية في 20 آذار 2018 ذليلة مهزومة بعد الاتفاق على تسليم اسلحتهم الثقيلة والخفيفة للجيش السوري وبقاء اسلحتهم الفردية معهم.

** "البوكمال" معركة وسباق مع الاميركيين

منطقة البوكمال هي منطقة حدودية مع العراق من ناحية القائم ويتواجد فيها الأميركي والفرنسي وكانت معركة دولية. على بعد عدة كيلومترات الأميركي كان موجوداً، وعلى مسافة أقل من كيلومتر واحد داعش ومشتقاتها كانت موجودة.

وهناك مصادر ميدانية قالت للميادين إن الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاد بنفسه معركة تحرير البوكمال. كان لدى الحاج إصرار على أن من يسيطر على البوكمال يسيطر على المنطقة الحدودية. كان لديه معلومات أمنية انه هناك سعي أميركي للوصول إلى البوكمال، وكان هناك رصد من قبل الأميركي، فطائرات الاستطلاع لا تغيب عن سماء المنطقة، كان الحاج قاسم والقوات معه قد اخترقوا الأميركي من الناحية الأمنية، وعلموا انه يسعى للوصل إلى البوكمال قبلهم. إذا وصل الأميركي الى هناك يعني انتهينا. كان الحاج حاضراً بقوة واستوطن في المنطقة حيث كانت المعركة مع الأميركي.

وبقي الحاج قاسم هناك منذ أن بدأ التحضير للمعركة، وتم تقسيم المحاور إلى 3 جبهات، محور يدخله حزب الله وآخر يدخله الجيش السوري والمحور الثالث القوات الرديفة والحلفاء. معركة البوكمال، كانت انعكاسا لقوة وحنكة محور المقاومة الميدانية، معركة فرضت معادلات سياسيه جديدة في الميدان، ادهشت الاصدقاء وارعبت الاعداء.

وفي التاسع عشر من تشرين الثاني عام ٢٠١٧، حررت البوكمال شرقي سورية بالكامل، تاريخ تحفظه جيدا الولايات المتحدة، التي وضعت ثقلها مع حلفائها، لمنع وصول الجيش السوري وحلفائه الى المنطقة، بهدف فك ارتباط دول محور المقاومة ببعضها، ليأتي النصر المدوي بالتقاء قوات الحشد الشعبي العراقي بالجيش السوري.

إن هذا الانتصار ترافق مع ظهور اعلامي للقائد الشهيد قاسم سليماني، لكن السؤال ان الشهيد السعيد، شارك بمعظم المعارك مع الجيش السوري، من معارك ريف حلب الجنوبي في عام 2015، مروراً بمعارك تحرير حلب، وانتهاءً بمعارك البادية السورية وصولاً إلى مدينة دير الزور، الا ان معركة البوكمال والظهور الإعلامي للحاج قاسم القائد الشهيد، كان يحمل دلالات كبرى، ورسائل سياسية نارية، يثبّت ان هذه المعركة كانت بين المحور والولايات المتحدة بشكل مباشر، وأن وجود المستشارين الإيرانيين في سوريا هو وجود شرعي، بعكس القوات الأجنبية التي دخلت خلسة بدون تنسيق مع الدولة السورية، والتي تعتبر قوات احتلال.

** اعداء سوريا يعترفون بالدور البارز للشهيد سليماني

وقد تحدثت وسائل الاعلام الغربية بمرارة وحقد عن الشهيد قاسم سليماني ودوره الهام في الدفاع عن سوريا، والحاق الهزيمة بالحرب بالكونية عليها، وخاصة عن دوره الكبير في اقناع الرئيس الروسي في التدخل الحاسم والمباشر في المشاركة مع ايران وحزب الله وقوى المقاومة مع الجيش السوري في هزيمة التنظيمات الارهابية اخراجها من معظم المناظق السورية التي كانت تسيطر عليها في محيط دمشق وحمص وحماة وحلب وشرق ديرالزور وفي العديد من المناطق.

وتحدثت قناة "الحدث" السعودية المعادية لمحور المقاومة في 26 شباط 2020: "ان الشهيد قاسم سليماني كان له الدور الكبير في تثبيت الحكم السوري وصد الهجمة الكونية عنه"، وذكرت ان النظام السوري كاد ان ينهار في السنة الثانية من الاحداث في سوريا لولا قاسم سليماني الذي شد عزيمة النظام وثبته على الصمود ومواجهة المؤامرة الكونية على سوريا.

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