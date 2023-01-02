مئات آلاف العراقيون يحيون ذكرى استشهاد قادة النصر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن شارع الشهيد المهندس ببغداد شهد زحف مئات الالاف من الشعب العراق وازدحام مروري شديد لاحياء ذكرى ليلة اغتيال قادة النصر.

ويستعد مئات الالاف من العوائل البغدادية الان لاحياء الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر.