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٠٣‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٨:٢٧ ص

حركة النجباء: راية الثأر منتفضة حتى اِنهاء الاحتلال الامريكي من العراق وغرب آسيا

حركة النجباء: راية الثأر منتفضة حتى اِنهاء الاحتلال الامريكي من العراق وغرب آسيا

اكدت حركة النجباء في العراق انه “في يومِ الغدرِ الأمريكي الجبانْ باستهدافِ الشهداءِ السُعداءِ قادةِ الانتصاراتْ الشهيدِ سليماني والشهيدِ المهندس لن نتخلى عن ثأرِهِم رغمَ محاولةِ الاحتلالِ المخادعِ واذنابهِ وعملائهِ إخفاءَ خَسائرِهِم لحفظِ ماءِ وجوهِهِم”.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اوضحت الحركة في بيانها ان “رايةُ الثأرِ منتَفِضةً حتى اِنهاءِ وجودِهِم مِن العراقْ وغربَ آسيا بالكامل”، مؤكدة على “توهُّمِ مَن يَعتقدُ اَنَ الحلولَ السياسيةَ والمفاوضاتِ السلميةَ تَنفعُ مع هذا الاحتلالِ المجرمِ المتغطرسِ الأهوجْ واَنَ غدًا لناظرهِ لقريبْ”.

ورأت حركة النجباء في بيانها ان "حياةُ الأممِ وسيادتُها لا تُوهَبُ بلْ تَتحققُ بردعِ المُعتدي ومعاقبتِهِ"، مشيرة الى ان "الكلُ باتَ يَعلمُ تسويفَ إدارةِ الشرِ الأمريكيةِ واستكبارِها وتمرّدِها على كلِ القراراتِ والمفاوضاتِ السابقة، الى قرارِ مجلسِ النواب في عامِ الفين وعشرين القاضي بإخراجِ جميعِ القواتِ المحتلةِ إلى استهتارهِم معَ لَجنةِ التفاوضِ السابقة".

واوضحت ان " قوةَ العراقْ بل اَنَ دعمَ سيادةِ الحكومةِ واستقرارَ البلدْ هو بقرارِ المقاومةِ العسكريةِ ولن تَنفَعَ أيُ خياراتٍ أخرى مع هذا المحتلِ الكاذبْ فخيارُ الشعبِ المقاومةُ وخيارُنا المقاومة".

/انتهى/
رمز الخبر 1929425

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