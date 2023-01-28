سرايا القدس تستهدف حواجز ونقاط قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص + فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تشهد مدن الضفة والقدس عمليات بطولية، ضد قوات الاحتلال "الإسرائيلي" والحواجز العسكرية.

هذا، ويعقد المجلس الوزاري المصغر في حكومة الاحتلال (الكابينيت)، مساء السبت، اجتماعًا طارئًا لبحث التطورات في مدينة القدس عقب تنفيذ عمليتي إطلاق نار.

وقالت هيئة "البث الإسرائيلية" بأنّ "الكابينيت" سيعقد اجتماعه في مقر جهاز "الشاباك" بدلًا من مقر وزارة جيش الاحتلال بسبب التظاهرات والاحتجاجات التي يشهدها الكيان.

يأتي الاجتماع عقب عمليتي إطلاق نار في مدينة القدس الأولى وقعت مساء الجمعة في مستوطنة "النبي يعقوب" وأسفرت عن مقتل 8 صهاينة وإصابة 10 آخرين، فيما استشهد منفذها خيري علقم.

ووقعت العملية الثانية، صباح اليوم السبت، وأسفرت عن إصابة صهيونييْن اثنين أحدهما حالته حرجة، فيما أصيب منفذها قبل أن يتم اعتقاله.