كنعاني: انقسامات بيت العنكبوت الداخلية هزّت كيانه وتدفعه للانهيار

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، كتب في تغريدته عبر موقع "تويتر"، "لا يمكن للجريمة في جنين وإراقة دماء عشرات الفلسطينيين الأبرياء أن تحرف أنظار الرأي العام عن الوضع الداخلي الكارثي والمهتز في الكيان الصهيوني المؤقت.

وتابع المسؤول الإيراني، قد هزت الانقسامات الاجتماعية والسياسية في بيت العنكبوت الصهيوني وجود هذا الكيان الفارغ أكثر من أي وقت مضى وتدفعه إلى حافة الانهيار.

ويشهد الكيان الصهيوني خلال الفترة الاخيرة انقسامات عديدة الأمر الذي صعّب عليهم اختيار حكومة جديدة .

وشهدت أراضي فلسطين المحتلة تصعيداً ميدانياً تجاه الأبرياء الفلسطينين منذ استلام الحكومة الجديدة.

وقابل المجاهدون في فلسطين اعتداءات الصهاينة بعمليات بطولية أدت لمصرع العديد من المستعمرين الصهاينة، أكبرها عملية الشهيد البطل "خيري علقم" الذي تمكن من قتل أكثر من 8 مستعمر وجرح أكثر من عشرة آخرين.

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