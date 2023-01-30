موسكو: لا جدوى من التحدث مع كييف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان ريابكوف أشار إلى موضوع الحوار مع اوكراين بشأن انهاء الحرب، قائلا: "موقفنا من هذه المسألة معروف جيدا، نحن على استعداد لدراسة أي مبادرات جادة لحل الأزمة الأوكرانية، ولكن حتى الآن لم يقم أحد بصياغتها".

وكشف أنه "في ظل الظروف الحالية عندما أعلنت واشنطن قرارها تزويد كييف بالدبابات، فضلا عن تنافس أتباعها بما في ذلك أوتاوا على كمية توريد المركبات المدرعة ل‍أوكرانيا، وخاصة القديمة منها، فإنه من غير المجدي ليس فقط التحدث مع الأوكرونازية، ولكن أيضا مع محرّكي نظام الدمية فيها (الغربيين)".

وقال ريابكوف ان واشنطن تستفيد إلى حد كبير من الصراع الأوكراني، لا سيما من إمدادات الأسلحة من الدول الأوروبية إلى كييف.

وأضاف: "من الواضح أن الولايات المتحدة ليست فقط العامل الرئيسي في الأزمة الأوكرانية، ولكن أيضا المستفيد الرئيسي منها".

وأشار إلى أن "واشنطن تعتبر أوكرانيا ساحة اختبار لمنتجاتها الصناعية العسكرية، حيث يتم اختبار أنظمة الأسلحة المختلفة وطرق استخدامها، بما في ذلك الأنظمة الحديثة بعيدة المدى.. لمقاومة الأسلحة الروسية".

/انتهى/