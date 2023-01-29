كوريا الشمالية: تعهد أمریكا بإرسال دبابات لأوكرانيا "جريمة لا أخلاقية"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مدير الشؤون الأميركية بوزارة الخارجية في كوريا الشمالية كوون تشونغ كيون في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية إن مزاعم واشنطن بأن كوريا الشمالية قدمت أسلحة إلى روسيا هي "شائعة لا أساس لها"، وذلك لتبرير مساعدتها العسكرية لأوكرانيا.

وجاء في البيان أن "الولايات المتحدة تعمل جاهدة لتزويد أوكرانيا بأسلحة هجومية بأي ثمن، في تجاهل لقلق وانتقادات المجتمع الدولي، هذه جريمة لا أخلاقية تهدف إلى إبقاء الوضع الدولي غير مستقر".

وأضاف أن المزاعم التي لا أساس لها من الصحة بشأن صفقات الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا "غير مقبولة واستفزاز خطير لا يمكن السماح به أبدا".

ووعد الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء الماضي بأن يرسل إلى كييف 31 دبابة من طراز أبرامز، وهي إحدى الدبابات القتالية القوية والمتطورة للجيش الأميركي، لكن عملية التسليم هذه لن تتم قبل "أشهر عدة" بحسب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي.

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