صُنّاع التاريخ لا يموتون ولا يرحلون

وكالة مهر للأنباء - نسرين نجم: هيبةٌ نباهةٌ حكمةٌ معرفةٌ ودرايةٌ، فطنةٌ ورؤيةٌ مستقبلية، ارادةٌ متينةٌ، وعزيمةٌ راسخة، شديدٌ حازمٌ صارمٌ على الاعداء، رحومٌ عطوفٌ رؤوفٌ على المستضعفين المظلومين المقهورين في كل أسقاع العالم...

هو النموذج الاقرب للأنبياء والمعصومين سلام الله عليهم، ذاب في تعاليم القرآن، وجعلها منهاجاً في حياته وثورته وحركته، هذه الثورة التاريخية المفصلية المحورية التي غيرت الموازين وقلبت المعادلات وحفظت الكرامات، وطورت الامكانيات والقدرات والطاقات لإلحاق الهزائم الواحدة تلو الاخرى في وجه قوى الاستكبار العالمي...

روح الله الموسوي الخميني قدس سره الشريف القائد المصلح ذو الفكر العالمي، احيا بثورته المباركة الحضارية الانسانية دور العالم الاسلامي كقوة فاعلة

عزيز الجمعورية الاسلامية الايرانية لا بل عزيز كل الاحرار والشرفاء، روح الله الموسوي الخميني قدس سره الشريف القائد المصلح ذو الفكر العالمي، وصاحب الكريزما الخطيرة، بذكائها وزهدها وتواضعها، والذي احيا بثورته المباركة الحضارية الانسانية دور العالم الاسلامي كقوة فاعلة في الارض...

صناع التاريخ لا يموتون ولا يرحلون بل يسكنون في وجداننا وعقولنا وقلوبنا؛ وهذه هي حال القائد النوراني ورجل الدين العرفاني، والمصلح الاجتماعي الرباني "روح الله الموسوي الخميني".../انتهى/

الفيديو أداء نسرين نجم.