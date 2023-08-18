قوات الاحتلال تقتحم مدینة جنين والمقاومة تتصدی لهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين في منطقة دوار الشهداء في جنين.

وقالت كتائب القسام - كتيبة جنين إن مقاوميها تصدوا لقوات الاحتلال بالقرب من دوار الشهداء جنوب جنين واستهدافها بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

كما أعلنت سرايا القدس - مجموعات قباطية استهداف آليات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص على دوار الشهداء.

من جهتها قالت كتائب شهداء الأقصى إن مقاوميها تصدوا لآليات جيش الاحتلال المقتحمة لمدينة جنين قرب دوار الشهداء.

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