الجولة الرابعة للاجتماع الثلاثي الإيراني السعودي الصيني ستعقد في بكين

وأفادت وكالة مهر للأ،باء، انه أوضح تخت روانجي، في تصريح صحفي اليوم الاربعاء أن المفاوضات الأخيرة بين إيران والسعودية والصين، والتي بدأت منذ فترة في إطار محادثات ثلاثية لبحث التعاون الإقليمي، ستستمر في المستقبل.وأضاف: "الجولة الرابعة للاجتماع الثلاثي (إيران، الصين، السعودية) ستعقد في المستقبل القريب في بكين".

هذا وعُقدت الجولة الثالثة من الاجتماع الثلاثي بين إيران والسعودية والصين يوم أمس الثلاثاء في طهران، بحضور نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، ونائب وزير الخارجية الصيني مياو ديو، ومساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي.

وكان تخت روانجي قد صرح سابقًا بشأن هذا الاجتماع: "ان إيران والصين والسعودية تسعيان إلى توسيع التعاون في مجالات مختلفة، كما أكدت على أهمية الحوار والتعاون الإقليمي بين دول المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام والرفاه الاقتصادي".

ووفقًا لتخت روانجي، فقد طالبت إيران والسعودية والصين في المحادثات الثلاثية بإنهاء العدوان الإسرائيلي فورًا ضد فلسطين ولبنان وسوريا، كما أدانت في الوقت ذاته التصرفات العدوانية وانتهاك سيادة إيران ووحدة اراضيها.

