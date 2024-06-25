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٢٥‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٨:٠٩ م

فيديو: ألعاب نارية في احتفالات عيد الغدير بطهران تحت عنوان ضيافة 10 كم

فيديو: ألعاب نارية في احتفالات عيد الغدير بطهران تحت عنوان ضيافة 10 كم

استمتع أهالي طهران بمناسبة عيد الغدير بألعاب نارية مذهلة التي اقيمت في حفل تحت عنوان "ضيافة 10 كم".

تحميل 11 MB

رمز الخبر 1945821

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