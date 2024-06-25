https://ar.mehrnews.com/news/1945821/ ٢٥/٠٦/٢٠٢٤، ٨:٠٩ م رمز الخبر 1945821 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٥/٠٦/٢٠٢٤، ٨:٠٩ م فيديو: ألعاب نارية في احتفالات عيد الغدير بطهران تحت عنوان ضيافة 10 كم استمتع أهالي طهران بمناسبة عيد الغدير بألعاب نارية مذهلة التي اقيمت في حفل تحت عنوان "ضيافة 10 كم". تحميل 11 MB رمز الخبر 1945821 کپی شد محتوى ذات صلة فيديو: مواكب بجنورد تقدم خدماتها للمواطنين في عيد الغدير شاهد بالفيديو والصور: حشود غفيرة من الناس في مهرجان عيد الغدير في ارجاء ايران بالفيديو...المواكب اليمني في ضيافة 10 كم لعيد الغدير في طهران الاطفال الايراني يتبرعون بألعابهم لأصدقائهم الغزاويين بالفيديو: إطلاق آلاف البالونات في السماء سمات العاب نارية ضيافة 10 كم بمناسبة عيد الغدير عيد الغدير طهران ضيافة 10 كيلومترات
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