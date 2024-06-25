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٢٥‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٧:٣٤ م

بالفيديو: إطلاق آلاف البالونات في السماء

بالفيديو: إطلاق آلاف البالونات في السماء

أطلقت آلاف البالونات في السماء خلال احتفالات عيد الغدير.

تحميل 11 MB

رمز الخبر 1945817

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