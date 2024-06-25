https://ar.mehrnews.com/news/1945817/ ٢٥/٠٦/٢٠٢٤، ٧:٣٤ م رمز الخبر 1945817 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٥/٠٦/٢٠٢٤، ٧:٣٤ م بالفيديو: إطلاق آلاف البالونات في السماء أطلقت آلاف البالونات في السماء خلال احتفالات عيد الغدير. تحميل 11 MB رمز الخبر 1945817 کپی شد محتوى ذات صلة بالفيديو: موكب لبنان في عيد الغدير الاطفال الايراني يتبرعون بألعابهم لأصدقائهم الغزاويين بالفيديو: موكب تركي وأذربيجاني في عيد الغدير بالفيديو...المواكب اليمني في ضيافة 10 كم لعيد الغدير في طهران فيديو: مواكب بجنورد تقدم خدماتها للمواطنين في عيد الغدير فيديو: ألعاب نارية في احتفالات عيد الغدير بطهران تحت عنوان ضيافة 10 كم سمات عيد الغدير ضيافة 10 كم بمناسبة عيد الغدير ضيافة 10 كيلومترات حفل عيد الغدير "ضيافة 10 كلم" بمناسبة حلول عيد الغدير
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