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٢٥‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٧:٥٥ م

فيديو: مواكب بجنورد تقدم خدماتها للمواطنين في عيد الغدير

فيديو: مواكب بجنورد تقدم خدماتها للمواطنين في عيد الغدير

قدمت مواكب بجنورد خدمات مختلفة في ضیافة 10 كم بمناسبة عيد الغدير الأغر.

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رمز الخبر 1945820

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