https://ar.mehrnews.com/news/1945820/ ٢٥/٠٦/٢٠٢٤، ٧:٥٥ م رمز الخبر 1945820 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٥/٠٦/٢٠٢٤، ٧:٥٥ م فيديو: مواكب بجنورد تقدم خدماتها للمواطنين في عيد الغدير قدمت مواكب بجنورد خدمات مختلفة في ضیافة 10 كم بمناسبة عيد الغدير الأغر. تحميل 49 MB رمز الخبر 1945820 کپی شد محتوى ذات صلة بالفيديو...المواكب اليمني في ضيافة 10 كم لعيد الغدير في طهران فيديو: ألعاب نارية في احتفالات عيد الغدير بطهران تحت عنوان ضيافة 10 كم الاطفال الايراني يتبرعون بألعابهم لأصدقائهم الغزاويين شاهد بالفيديو والصور: حشود غفيرة من الناس في مهرجان عيد الغدير في ارجاء ايران بالفيديو: إطلاق آلاف البالونات في السماء سمات المواكب عيد الغدير ضيافة 10 كم بمناسبة عيد الغدير ضيافة 10 كيلومترات "ضيافة 10 كلم" بمناسبة حلول عيد الغدير الضيافة العلوية
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