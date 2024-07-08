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٠٨‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٤:١٢ م

لبنان ... مراسم رفع راية الامام الحسين (ع) في كفركلا + فيديو

لبنان ... مراسم رفع راية الامام الحسين (ع) في كفركلا + فيديو

صرحت مصادر لبنانية بتلويح راية الامام الحسين (ع) وسط بلدة كفركلا في جنوب لبنان.

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رمز الخبر 1946305

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