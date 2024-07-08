https://ar.mehrnews.com/news/1946305/ ٠٨/٠٧/٢٠٢٤، ٤:١٢ م رمز الخبر 1946305 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٠٨/٠٧/٢٠٢٤، ٤:١٢ م لبنان ... مراسم رفع راية الامام الحسين (ع) في كفركلا + فيديو صرحت مصادر لبنانية بتلويح راية الامام الحسين (ع) وسط بلدة كفركلا في جنوب لبنان. تحميل 14 MB رمز الخبر 1946305 کپی شد محتوى ذات صلة راية "يالثارات الحسين" ترفرف فوق جامعة الإمام الحسين "الحسين يجمعنا"؛ شعار يؤلف بين القلوب تحت راية سيد الاحرار/فيديو راية الإمام الحسين (ع) ترفرف على مشارف فلسطين المحتلة وسط استنفار صهيوني سمات لبنان استشهاد الامام الحسين كفركلا
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