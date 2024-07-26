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٢٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٢:٠٦ م

شاهد بالفيديو..أعضاء البرلمان التركي يشتبكون في البرلمان

شاهد بالفيديو..أعضاء البرلمان التركي يشتبكون في البرلمان

اشتبك أعضاء برلمان تركيا مع بعضهم البعض خلال جلسة اليوم.

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رمز الخبر 1946868

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