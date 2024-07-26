https://ar.mehrnews.com/news/1946868/ ٢٦/٠٧/٢٠٢٤، ٢:٠٦ م رمز الخبر 1946868 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٦/٠٧/٢٠٢٤، ٢:٠٦ م شاهد بالفيديو..أعضاء البرلمان التركي يشتبكون في البرلمان اشتبك أعضاء برلمان تركيا مع بعضهم البعض خلال جلسة اليوم. تحميل 6 MB رمز الخبر 1946868 کپی شد محتوى ذات صلة مصادر خاصة: اللقاء بين الرئيسين الأسد وبوتين حمل توافقاً تاماً حول توصيف المخاطر والاحتمالات المقبلة صحيفة "ترکیا": تعاون عسكري ثلاثي بين داعش وحزب العمال الكردستاني وإسرائيل سفير إيران في تركيا یلتقي مع السلطات المحلية في محافظة أرضروم سمات تركيا برلمان تركيا التوتر في البرلمان
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