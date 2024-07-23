سفير إيران في تركيا یلتقي مع السلطات المحلية في محافظة أرضروم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى محمد حسن حبيب الله زاده، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أنقرة، عاصمة تركيا، الذي سافر إلى محافظتي أرضروم وأغري من أجل مراجعة التعاون الإقليمي، مع المسؤولين المحليين، مع سلطات محافظة أرضروم في اليوم الأول من رحلته .

واجتمع سفير بلادنا في تركيا في هذه الرحلة برفقة محمد إبراهيمي القنصل العام لبلادنا في أرضروم مع محافظ أرضروم وعمدة مدينة أرضروم ورئيس جامعة أتاتورك في أرضروم ورؤساء وممثلي منظمات الأعمال في غرفة تجارة أرضروم وناقشوا مختلف القضايا ومجالات التعاون الثنائي.

في هذه اللقاءات، وصف سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تركيا، أثناء تقديمه للفرص والقدرات الاقتصادية لبلدنا، تعزيز وتطوير التعاون الإقليمي بين إيران وتركيا باعتباره ضرورة وقام بتقييمه كوسيلة لتعزيز التعاون الإقليمي بين إيران وتركيا.

وأيضًا، نظرًا لحضور فريق فولاد مبارك سباهان لكرة القدم في المعسكر الإعدادي لأرضروم، التقى سفير بلادنا بالمسؤولين وأعضاء الجهاز الفني ولاعبي فريق هذا النادي.

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