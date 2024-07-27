https://ar.mehrnews.com/news/1946879/ ٢٧/٠٧/٢٠٢٤، ٨:٣٨ ص رمز الخبر 1946879 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٧/٠٧/٢٠٢٤، ٨:٣٨ ص فيديو...استقبال وفد كيان الاحتلال بصافرات الاستهجان في أولمبياد باريس تعرض وفد الكيان الإسرائيلي المشارك في أولمبياد باريس 2024، لصافرات الاستهجان خلال حفل افتتاح اولمبياد باريس. تحميل 10 MB رمز الخبر 1946879 کپی شد محتوى ذات صلة انطلاق حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 مظاهرات تضرب باريس احتجاجا على إقامة أولمبياد باريس 2024 + فيديو هجوم كبير على شبكة السكك الحديدية الفرنسية يتسبب في اضطرابات كنعاني: تصرفات کیان الاحتلال تتعارض مع الميثاق الأولمبي ومثال آخر على عدم التزامه بالأعراف الدولية سمات فلسطين غزة الكيان الصهيوني اولمبياد باريس
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