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٢٧‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٨:٣٨ ص

فيديو...استقبال وفد كيان الاحتلال بصافرات الاستهجان في أولمبياد باريس

فيديو...استقبال وفد كيان الاحتلال بصافرات الاستهجان في أولمبياد باريس

تعرض وفد الكيان الإسرائيلي المشارك في أولمبياد باريس 2024، لصافرات الاستهجان خلال حفل افتتاح اولمبياد باريس.

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رمز الخبر 1946879

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