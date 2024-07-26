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٢٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١:٥٥ م

قبل ساعات من بدء حفل افتتاح الألعاب الأولمبية؛

هجوم كبير على شبكة السكك الحديدية الفرنسية يتسبب في اضطرابات

هجوم كبير على شبكة السكك الحديدية الفرنسية يتسبب في اضطرابات

قبل ساعات من بدء حفل افتتاح الألعاب الأولمبية تعرضت شبكة السكك الحديدية الفرنسية لهجوم كبير تسبب في اضطرابات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها تعرضت شركة السكك الحديدية الفرنسية (إس إن سي إف) ليل الخميس الجمعة لـ«هجوم ضخم واسع النطاق» يهدف إلى شل شبكتها للقطارات السريعة التي تشهد «بلبلة كبيرة»، على ما أعلنت المجموعة لوكالة فرانس برس قبل ساعات من بدء حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس.

وأوضحت الشركة في بيان «سنحول مسار بعض القطارات إلى الخط التقليدي لكننا سنضطر إلى إلغاء عدد كبير» من المسارات، مشيرة إلى أن «هذا الوضع قد يستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع على أقل تقدير إلى حين يتسنى لنا إجراء الإصلاحات».

/انتهى/

رمز الخبر 1946867

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