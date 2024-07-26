كنعاني: تصرفات کیان الاحتلال تتعارض مع الميثاق الأولمبي ومثال آخر على عدم التزامه بالأعراف الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على مزاعم الكيان الصهيوني ضد ایران حیال قیامها او قیام فصائل المقاومة بأعمال تخريبية فترة الالعاب الاولمبية في باريس وكتب في موقع ايكس: "ان الاتهامات وخطاب الكراهية الذي أطلقه وزير النظام الإسرائيلي القاتل للأطفال ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بأولمبياد باريس 2024 هو محاولة يائسة لصرف الرأي العام العالمي عن الإبادة الجماعية في غزة والمضي قدمًا في مواجهة الغضب والكراهية العالميين من جرائم الحرب التي يرتكبها النظام ضد الشعب الفلسطيني المظلوم".

واصاف: "إن مثل هذه الاتهامات تتعارض مع الميثاق الأولمبي القائم على السلام والصداقة ومثال آخر على عدم التزام النظام الصهيوني بالأعراف والقيم الدولية".

وتابع: "ان الاتهامات التي أطلقها النظام، والذي خلال الأشهر العشرة الماضية بقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء، من رجال ونساء وأطفال، تجاوزت حدود القسوة، هي سخيفة أكثر من المعقول".

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