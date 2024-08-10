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١٠‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٩:٣٠ ص

شريط فيديو...حضور كثيف لزوار الأربعين على حدود مهران الايرانية

شريط فيديو...حضور كثيف لزوار الأربعين على حدود مهران الايرانية

يمكنكم خلال هذا الفيديو مشاهدة الحضور الحماسي لزوار الأربعين على حدود مهران صباح اليوم السبت.

تحميل 7 MB

رمز الخبر 1947326

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