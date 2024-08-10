https://ar.mehrnews.com/news/1947326/ ١٠/٠٨/٢٠٢٤، ٩:٣٠ ص رمز الخبر 1947326 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١٠/٠٨/٢٠٢٤، ٩:٣٠ ص شريط فيديو...حضور كثيف لزوار الأربعين على حدود مهران الايرانية يمكنكم خلال هذا الفيديو مشاهدة الحضور الحماسي لزوار الأربعين على حدود مهران صباح اليوم السبت. تحميل 7 MB رمز الخبر 1947326 کپی شد محتوى ذات صلة الآن... حركة مرورية كثيفة لزوار الأربعين عبر منفذ مهران انطلاق أول رحلة بحرية من ایران إلى العراق غدا السبت تسيير خط حافلات لنقل زوار الاربعين بين طهران والنجف الاشرف الداخلية العراقية: جميع استعداداتنا للزيارة المليونية اكتملت سمات ايران زيارة الاربعين العراق
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