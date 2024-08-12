خراسان الجنوبية تتسلم مسؤولية إدارة علاج أيام الأربعين في مدينة الكاظمين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد علي كاوسي للصحافيين صباح اليوم الاثنين: نجحت جمعية الهلال الأحمر لجنوب خراسان في إنشاء عيادتين في مدينة كاظمين بالعراق، خلال موكب الأربعين الحسيني.

وأضاف الرئيس التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر في جنوب خراسان: تم إنشاء عيادتين في الكاظمين مع توفير الأدوية من قبل مركز الهلال الأحمر الطبي والزيارة.

وقال: إدارة هذه العيادات تكون مع جمعية الهلال الأحمر لجنوب خراسان وتوفير المعدات المتخصصة والدعم وكذلك العاملين في العيادة بالتعاون مع جامعة العلوم الطبية وجمعية الباسيج الطبية ومركز الهلال الأحمر الطبي و الحج والزيارة.

وقال كاوسي: هذا العام، ولأول مرة، سيتمركز أخصائيون إيرانيون في مستشفى الكاظمين لخدمة الناس، إلى جانب طاقم المستشفى الذي تم توفيره عبر خراسان الجنوبية.

وأعلن الرئيس التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر جنوب خراسان عن نشاط 100 متطوع من الهلال الأحمر في هذه العيادات وقال: تضم هذه القوى الطاقم الطبي والعلاجي وفريق الدعم ومركز المراقبة والتنسيق التابع لمقر جمعية الهلال الأحمر بالمحافظة.

وتابع القول كاوسي، تم ارسال 11 طبيبًا متخصصًا ( طب الطوارئ، القلب، طب الأطفال، الأمراض المعدية)، و10 أطباء عامين، و22 ممرضًا، وستة طب طوارئ، و12 فني صيدلة، وثلاثة صحة، وثماني خدمات وأربعة مستلزمات طبية لتقديم الخدمات في العيادات المذكورة.

كما أعلن الرئيس التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر خراسان الجنوبي عن إنشاء مركز مراقبة وتنسيق لعمليات هذه الجمعية في مدينة الكاظمين لتقديم أفضل الخدمات الإغاثية الممكنة.

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