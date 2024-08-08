الداخلية العراقية: جميع استعداداتنا للزيارة المليونية اكتملت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الوزير الداخلية العراقي رئيس اللجنة العليا للزيارة الأربعينية عبد الأمير الشمري في كلمة له خلال المؤتمر الاول للزيارات المليونية، "بدأنا مبكراً بإعداد الخطط والتحضيرات لتأمين الزيارة الأربعينية "، لافتا الى ان "الخطة الحالية اعتمدت على تحليل الخطة السابقة للعام الماضي ورؤية الأجهزة الأمنية والاستخبارية".

وأضاف، ان "الخطة تميزت بهذا العام بتحديد المسؤوليات بشكل واضح لكل القوات الأمنية والاستخبارية وتجانسها مع الخطة الخدمية"، مؤكدا أن "جميع استعداداتنا للزيارة المليونية اكتملت".

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