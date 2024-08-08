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٠٨‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٩ م

الداخلية العراقية: جميع استعداداتنا للزيارة المليونية اكتملت

الداخلية العراقية: جميع استعداداتنا للزيارة المليونية اكتملت

أكد وزير الداخلية العراقي رئيس اللجنة العليا للزيارة الأربعينية عبد الأمير الشمري، ان خطة العام الحالي اعتمدت على التحليل ورؤية الأجهزة الامنية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الوزير الداخلية العراقي رئيس اللجنة العليا للزيارة الأربعينية عبد الأمير الشمري في كلمة له خلال المؤتمر الاول للزيارات المليونية، "بدأنا مبكراً بإعداد الخطط والتحضيرات لتأمين الزيارة الأربعينية "، لافتا الى ان "الخطة الحالية اعتمدت على تحليل الخطة السابقة للعام الماضي ورؤية الأجهزة الأمنية والاستخبارية".

وأضاف، ان "الخطة تميزت بهذا العام بتحديد المسؤوليات بشكل واضح لكل القوات الأمنية والاستخبارية وتجانسها مع الخطة الخدمية"، مؤكدا أن "جميع استعداداتنا للزيارة المليونية اكتملت".

/انتهی/

رمز الخبر 1947281

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