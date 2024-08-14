وصول زوار الأربعين الباكستانيين إلى إيران من حدود ريمدان+ صور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن زوار الأربعين الباكستانيين يدخلون إيران من حدود ريمدان. ونظراً لقربها من العاصمة الاقتصادية الباكستانية (كراتشي) التي لا تبعد عنها سوى 600 كيلومتر، فإن حدود "ريمدان" تستقبل هذه الأيام زوار الأربعين الحسيني. وحالياً، يدخل إلى بلادنا المئات من زوار الأربعين الحسيني الباكستانيين من حدود ريمدان في مدينة دشتياري.

ومعبر ريمدان الحدودي هو معبر حدودي بين إيران وباكستان. وتقع هذه المحطة الحدودية في مدينة دشتياري بمحافظة سيستان وبلوشستان وتبعد عن تشابهار 120 كم. ومن الجانب الباكستاني يبعد هذا المعبر حوالي 70 كم عن جوادر، و60 كم عن جيواني، و200 كم عن بسني، و700 كم عن كراتشي.

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