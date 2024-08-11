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١١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١١:٥٠ ص

شريط فيديو ...لحظات مروعة لقصف جيش الاحتلال منزلاً في غزة

شريط فيديو ...لحظات مروعة لقصف جيش الاحتلال منزلاً في غزة

نشرت مصادر فلسطينية مقطع فيديو توثق لحظة مروعة لقصف جيش الاحتلال الصهيوني منزلاً في قطاع غزة.

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رمز الخبر 1947376

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