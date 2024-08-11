https://ar.mehrnews.com/news/1947376/ ١١/٠٨/٢٠٢٤، ١١:٥٠ ص رمز الخبر 1947376 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١١/٠٨/٢٠٢٤، ١١:٥٠ ص شريط فيديو ...لحظات مروعة لقصف جيش الاحتلال منزلاً في غزة نشرت مصادر فلسطينية مقطع فيديو توثق لحظة مروعة لقصف جيش الاحتلال الصهيوني منزلاً في قطاع غزة. تحميل 5 MB رمز الخبر 1947376 کپی شد محتوى ذات صلة مقتل فتي فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي يعلن قصف 100 هدف بغزة جيش الاحتلال الصهيوني يخطف مواطنًا لبنانيًّا نائب في مجلس العموم البريطاني: القتلى في غزة يسقطون بسلاح أميركي وبريطاني سمات فلسطين غزة الكيان الصهيوني
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