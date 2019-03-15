الاحتلال الاسرائيلي يعلن قصف 100 هدف بغزة

وقال جيش الاحتلال انه قصف 100 هدف في قطاع غزة.
وسمع دوي انفجار عنيف هز مدينة غزة ناتج عن شن الطيران الخربي عدة غارات جنوب القطاع حيث افادت.
وفي جنوب القطاع قصف الطيران المروحي باربع صواريخ موقع البحرية قرب الميناء الجديد غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.
ووقع انفجار عنيف في مدينة غزة ناتج عن قصف الطيران الحربي جنوب غزة.
وقصف الطيران المروحي ب 4 صواريخ قرب الميناء الجديد غرب خانيونس جنوب قطاع غزة
وقصف الاحتلال موقع البحرية بمنطقة الواحة شمال غرب مدينة غزة بثلاثة صواريخ.
وقصف الاحتلال موقع البحرية غرب بيت لاهيا بصاروخين، وموقع البحرية خلف البيدر بخمسة صواريخ.
ولم يبلغ عن وقوع اصابات جراء القصف الاسرائيلي .
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