منظمة الفضاء الإيرانية: 14 قمرًا صناعيًا قيد الإطلاق و 30 أخر قيد التصنيع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أفاد حسن سلاريه رئيس منظمة الفضاء الإيرانية أن 14 قمرا صناعيا موجودة حاليا في خط الإطلاق، وقال: يجري أيضا بناء 30 قمرا صناعيا، منها 20 قمرا صناعيا سيتم بناءها من قبل القطاع الخاص.

قال حسن سلاريه، في لقاء مع وزير الاتصالات في الحكومة الرابعة عشرة قائلاً: إنه وفي الحكومة الثالثة عشرة وحدها، كان لدينا 12 عمليات إطلاق، وهو نفس العدد الذي تم إطلاقه قبل 12 عامًا. كما أنه خلال السنوات الثلاث للحكومة الثالثة عشرة، قمنا بثماني عمليات حقن أقمار صناعية ناجحة، وهو ما يعادل الحكومات الثلاث السابقة.

واشار إلى أن 14 قمرا صناعيا موجودة حاليا في خط الإطلاق، وقال: يجري أيضا بناء 30 قمرا صناعيا، منها 20 قمرا صناعيا سيتم بناءها من قبل القطاع الخاص.

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