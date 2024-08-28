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٢٨‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٨:٣٥ م

فيديو...حزب الله ينشر مشاهد جديدة عن تدمير معدات التجسس لجيش الاحتلال

فيديو...حزب الله ينشر مشاهد جديدة عن تدمير معدات التجسس لجيش الاحتلال

نشر حزب الله اللبناني مشاهد جديدة للحظة تدمير معدات التجسس التابعة للجيش الإسرائيلي.

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رمز الخبر 1947985

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