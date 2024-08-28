https://ar.mehrnews.com/news/1947985/ ٢٨/٠٨/٢٠٢٤، ٨:٣٥ م رمز الخبر 1947985 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٨/٠٨/٢٠٢٤، ٨:٣٥ م فيديو...حزب الله ينشر مشاهد جديدة عن تدمير معدات التجسس لجيش الاحتلال نشر حزب الله اللبناني مشاهد جديدة للحظة تدمير معدات التجسس التابعة للجيش الإسرائيلي. تحميل 5 MB رمز الخبر 1947985 کپی شد محتوى ذات صلة مشعل يدعو إلى عودة "العمليات الاستشهادية" انطلاقاً من الضفة الغربية وهم الوساطة في طهران؛ لماذا تراجع دور قطر إلى "ساعي البريد"؟ حزب الله يستهدف بمسيّرة مقرا مستحدثا للّواء الغربي جنوب مستعمرة يعرا سمات حزب الله لبنان الاحتلال الاسرائيلي
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