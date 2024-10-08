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٠٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١:٢٩ م

شاهد بالفيديو...الجرحى اللبنانييون يزورون مرقد الامام الرضا(ع) في مشهد

شاهد بالفيديو...الجرحى اللبنانييون يزورون مرقد الامام الرضا(ع) في مشهد

شاهد في هذا الفيديو الجرحى اللبنانيين الراقدين في مستشفيات مشهد يزورون مرقد الامام الرضا عليه السلام.

رمز الخبر 1949372

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