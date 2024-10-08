https://ar.mehrnews.com/news/1949372/ ٠٨/١٠/٢٠٢٤، ١:٢٩ م رمز الخبر 1949372 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٠٨/١٠/٢٠٢٤، ١:٢٩ م شاهد بالفيديو...الجرحى اللبنانييون يزورون مرقد الامام الرضا(ع) في مشهد شاهد في هذا الفيديو الجرحى اللبنانيين الراقدين في مستشفيات مشهد يزورون مرقد الامام الرضا عليه السلام. رمز الخبر 1949372 کپی شد محتوى ذات صلة مقتل مجنّدة صهيونية وإصابة 13 آخرين في عملية مزدوجة في بئر السبع المحتلة اطلاق صاروخين بالستيين باتجاه الاراضي المحتلة حزب الله يستهدف تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي قائد الثورة لمجاهدي حزب الله الجرحى: صبركم وصمودكم من اسمى انواع الجهاد سمات الامام الرضا الجرحى اللبنانييون جرحى احداث البيجر حزب الله المقاومة الإسلامية
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