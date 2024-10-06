اطلاق صاروخين بالستيين باتجاه الاراضي المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وسائل اعلام الاحتلال الإسرائيلي اعلنت صباح اليوم الاحد عن إطلاق صاروخين بالستيين من لبنان باتجاه شمال ووسط الأراضي المحتلة.

وعلى إثر عملية حزب الله هذه دوت صفارات الانذار في مناطق قيسارية والخضيرة وحيفا شمال ووسط الأراضي المحتلة وفر مئات الآلاف من الصهاينة إلى الملاجئ.

وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعترض صاروخين باليستيين أرض-أرض أطلقا من لبنان باتجاه منطقتي الخضيرة والكرمل.

يشار إلى أنه في صباح يوم الاثنين في ال23 من سبتمبر/ايلول الماضي شن الجيش الكيان الصهيوني هجمات واسعة النطاق على مناطق مختلفة في جنوب لبنان وهي مستمرة حتى الآن.

وبحسب وزارة الصحة اللبنانية فإن الهجمات خلفت أكثر من 2000 شهيد وآلاف الجرحى.

ولم يسكت حزب الله على استهداف المدنيين في لبنان من قبل الكيان الصهيوني لذلك منذ الدقائق الأولى وضع حزب الله على جدول أعماله عمليات عديدة ضد المواقع والمستوطنات الصهيونية في شمال الأراضي المحتلة وخلال الأيام والساعات الماضية أمطر مواقع الكيان الصهيوني بإطلاق مئات الصواريخ.

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