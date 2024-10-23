فيديو... الرئيس الايراني يحضر مكان انعقاد قمة بريكس في روسيا

حضر الرئيس الايراني مسعود بزشكيان الى مكان انعقاد قمة بريكس قبل دقائق قليلة مع كاظم جلالي، سفير إيران في موسكو. .