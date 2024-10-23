https://ar.mehrnews.com/news/1949897/ ٢٣/١٠/٢٠٢٤، ١٢:٢٢ م رمز الخبر 1949897 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٣/١٠/٢٠٢٤، ١٢:٢٢ م فيديو... الرئيس الايراني يحضر مكان انعقاد قمة بريكس في روسيا حضر الرئيس الايراني مسعود بزشكيان الى مكان انعقاد قمة بريكس قبل دقائق قليلة مع كاظم جلالي، سفير إيران في موسكو. . تحميل 983 KB رمز الخبر 1949897 کپی شد محتوى ذات صلة الرئيس الايراني: اى عمل من الكيان الصهيوني ضد إيران سيواجه ردا يفوق التصور الرئيس الايراني: ندعو منظمة بريكس الى استثمار امكاناتها لايقاف الحرب المفروضة على غزة ولبنان بزشكيان: الكيان الصهيوني يسعى لتأجيج الصراع والحروب.. على مدعي حقوق الانسان وقف دعمهم للكيان الرئيسان الايراني والروسي يؤكدان على ضرورة تشكيل عالم متعدد الاقطاب واهمية توسيع العلاقات الثنائية بزشكيان يلتقي رئيس الوزراء الهندي في قازان عراقجي: مستقبل بريكس مبشر ودول كثيرة أبدت رغبتها بالانضمام إلىها بزشكيان: اجرينا اتفاقيات جيدة مع الهند سمات مسعود بزشكيان قازان قمة بريكس
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