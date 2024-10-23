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٢٣‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٢:٢٢ م

فيديو... الرئيس الايراني يحضر مكان انعقاد قمة بريكس في روسيا

فيديو... الرئيس الايراني يحضر مكان انعقاد قمة بريكس في روسيا

حضر الرئيس الايراني مسعود بزشكيان الى مكان انعقاد قمة بريكس قبل دقائق قليلة مع كاظم جلالي، سفير إيران في موسكو. .

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رمز الخبر 1949897

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