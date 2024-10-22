بزشكيان: الكيان الصهيوني يسعى لتأجيج الصراع والحروب.. على مدعي حقوق الانسان وقف دعمهم للكيان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أكد مسعود بزيكيان، مساء الثلاثاء، في الجزء الأول من رحلته إلى روسيا، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أن هدفه خلق الانسجام داخل بلاده وتعزيز وتوسيع العلاقات مع دول الجوار والمنطقة وقال: للأسف، في اليوم الأول من بدء العمل الرسمي لي قام الكيان الصهيوني، باغتيال السيد هنية كضيف رسمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، محاولا تعطيل السعي لتحقيق هذه الأهداف.

ووصف الرئيس رؤية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأفعالها نشر السلام والصداقة، بينما رسالة وأفعال الكيان الصهيوني الإجرام والقتل والترويج للحرب، وأضاف: نعتقد أن الحرب تعيق تنمية الدول، ولذلك لطالما سعينا ونسعى بكل حزم إلى منع انتشار التوتر والصراعات في المنطقة، ولكن الكيان الصهيوني أظهر أنه لا يبحث إلا عن الحرب والصراع. وآمل أن تساعد الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان في وقف جرائم الابادة لهذا الكيان من خلال تغيير أساليبها ووقف دعمها للكيان الصهيوني.

وأضاف بزشكيان أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مهتمة ومستعدة لتطوير العلاقات مع الهند. وفي هذا الصدد، نأمل أن يتم الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين، خاصة في مجال تطوير ميناء تشابهار.

وقال الرئيس: إن تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي بين دول المنطقة سيحسن مستوى الرخاء والأمن لدولنا. وفي هذا الصدد، اقترحت فكرة إنشاء شبكة اتصال بين دول المنطقة، كما تعتبر البريكس نموذجا جيدا ومنصة لمتابعة هذه الفكرة.