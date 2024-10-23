بزشكيان: اجرينا اتفاقيات جيدة مع الهند

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان كتب على صفحته في منصة إكس، ردا على رسالة رئيس الوزراء الهندي، قائلا: خلال لقائي مع رئيس الوزراء الهندي نارندرا، مودي، اجرينا اتفاقيات جيدة حول ضرورة توسيع التعاون بين إيران والهند بهدف إيجاد الرخاء الأمن للبلدين والمنطقة بالإضافة إلى ايجاد شبكة اتصالات بين دول المنطقة التي سيكون لها تأثير واضح على اقتصاد الدولتين.

الجدير بالذكر لقد قال رئيس الوزراء الهندي في رسالته: لقد عقدت اجتماعا جيدا جدا مع الرئيس الإيراني وقمنا بمناقشة كاملة للعلاقات بين بلدينا فضلا عن مناقشة سبل تعميق العلاقات في القطاعات الحديثة والمبتكرة.

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