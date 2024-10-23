عراقجي: مستقبل بريكس مبشر ودول كثيرة أبدت رغبتها بالانضمام إلىها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال خلال زيارته إلى روسية مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للمشاركة في اجتماع بريكس المنعقد في مدينة قازان، إن مستقبل اجتماع بريكس مبشر لأن دول كثيرة أبدت رغبتها بالانضمام إلى مجموعة بريكس.

ولفت إلى أن أميركا تواصل سياسية الهيمنة والعدوانية في النظام العالمي الجديد وبهذه الحالة ستفقد تدريجيا مكانتها وستنضم الدول إلى مجموعة بريكس بسبب التغييرات التي طرأت على النظام العالمي دعما للعدالة والسلام.

وتابع هذا يدل أن الدول واعية على اهمية بريكس وسيتشاركون الايديولوجيه فيما بينهم بهدف ايجاد نظام عالمي مبني على اساس العدالة والسلام.

يذكر أن الرئيس الإيراني مسعود وبزشكيان توجه إلى روسيا على رأس وفد سياسي واقتصادي للمشاركة في اجتماعي بريكس وبريكس بلاس.

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