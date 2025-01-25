"جيش" الاحتلال يقرّ بـ3 إصابات في صفوفه في جنين.. والمقاومة تواصل التصدي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي يإصابة 3 من جنوده بجراح، أحدهم خطيرة، خلال اشتباكات في جنين في الضفة الغربية، حيث يواصل المقاومون الفلسطينيون التصدي للعدوان.

واليوم، أعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين أن مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محور الدمج، و"يمطرون قوات الاحتلال والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة"، مؤكدةً تحقيق إصابات في القوات الإسرائيلية.

وخلال ساعات الفجر، تمكن مقاتلو السرايا في كتيبة جنين من تفجير عبوة ناسفة أرضية من نوع "kj37" في تحشد للآليات العسكرية الإسرائيلية في محور البساتين، محققين إصابات مؤكدة.

بدورها أعلنت كتائب شهداء الأقصى - جنين أنّ مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع القوات الإسرائيلية في مختلف محاور القتال في مدينة جنين بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة، محققين إصابات مباشرة في صفوف الاحتلال.

يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال عدوانه على جنين حيث فرض حظر التجوال على المخيم، وعمدت قواته إلى اقتحام منازل الفلسطينيين.